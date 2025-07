Advogada Jordane Mota poderá ser presa se chegar perto da atual de Lucas Bandeira ou citar o nome dela no Instagram

Justiça impôs medida com base na Lei Maria da Penha após denúncias de perseguição e ameaças à nova companheira do PM

Samuel Leão - 17 de julho de 2025

Jordane Mota, ex de Lucas Bandeira. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Justiça de Goiás concedeu medida protetiva com base na Lei Maria da Penha, impetrada pelo advogado Alan Araújo Dias, para a atual companheira do policial militar Lucas Bandeira, que também denunciou estar sendo perseguida e ameaçada pela ex dele, a advogada Jordane Costa da Mota.

A decisão, assinada pelo juiz Flávio Fiorentino de Oliveira, impõe diversas restrições a Jordane: ela está proibida de se aproximar da vítima em um raio de 300 metros, de manter contato por qualquer meio e de publicar ou compartilhar qualquer conteúdo relacionado à atual companheira do PM, mesmo de forma indireta ou por terceiros.

Jordane, segundo Boletim de Ocorrência, não aceitou o fim do relacionamento com Lucas e, desde então, passou a expor o ex-companheiro nas redes sociais.

A situação foi se agravando ao longo dos meses, culminando no indiciamento dela pela Polícia Civil (PC) por divulgar imagens íntimas do policial militar em grupos de WhatsApp — o que é crime previsto no Código Penal e pode ter penas aumentadas quando há vínculo afetivo prévio e motivação por vingança ou humilhação.

Agora, a Justiça entendeu que a perseguição se estendeu à atual parceira do PM, configurando um cenário de violência psicológica e moral, o que justificou a concessão da medida protetiva.

Embora o dispositivo legal seja comumente utilizado em situações de violência doméstica cometida por homens contra mulheres, o juiz considerou que o caso preenche os critérios da Lei Maria da Penha mesmo sendo uma mulher como autora das agressões e outra como vítima, dada a gravidade dos atos e o risco à integridade emocional e física da ofendida.

A decisão não tem prazo determinado e prevê, em caso de descumprimento, prisão e outras sanções legais.

