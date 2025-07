Inscrições abertas para concurso do MPGO de nível fundamental com salários de mais de R$ 4 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 17 de julho de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) já está com as inscrições abertas para três vagas em Goiás, com exigência apenas de nível fundamental e salários que passam de R$ 4 mil, além de benefícios.

As oportunidades são para os cargos de Oficial de Promotoria (Santa Terezinha de Goiás) e Secretário Auxiliar (Itauçu e Maurilândia).

O salário inicial para os três cargos é de R$ 4.542,73, além de benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-creche e auxílio-saúde.

Podem participar candidatos com nível fundamental completo. A seleção será realizada por banca própria e as inscrições seguem abertas até o dia 12 de agosto, podendo ser feitas através do site do MPGO.

Os candidatos serão avaliados através de prova objetiva, discursiva e redação, além de análise de títulos. Ainda não há data definida para estas etapas.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital de cada uma das cidades: Santa Terezinha de Goiás, Itauçu e Maurilândia.

