Inscrições abertas para vagas de professor no IF Goiano; salário passa de R$ 13 mil

Podem participar doutores com, no mínimo, dois anos de titulação na data de contratação

Davi Galvão - 19 de julho de 2025

Alunos em sala de aula. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) está com inscrições abertas para a seleção de três Professores Visitantes em programas de pós-graduação nos campi de Ceres e Urutaí.

A remuneração mensal é de R$ 13.672,88, com direito a adicionais de insalubridade ou periculosidade, auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: no Campus Ceres, há uma oportunidade no Programa de Pós-Graduação em Irrigação no Cerrado (PPGIC) e outra no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT).

Já no Campus Urutaí, a vaga é para o Programa de Pós-Graduação em Conservação de Recursos Naturais do Cerrado (PPGCRENAC).

Podem participar doutores com, no mínimo, dois anos de titulação na data de contratação, que possuam produção científica relevante, preferencialmente nos últimos cinco anos, e reconhecida atuação na área. O processo seletivo será composto por análise curricular e defesa do plano de trabalho.

As inscrições devem ser feitas pelo site do IF Goiano entre os dias 17 de junho e 31 de julho de 2025, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 50. Pedidos de isenção da taxa poderão ser feitos de 17 a 19 de junho.

O contrato será de 12 meses para brasileiros, renovável por igual período, e de 24 meses para estrangeiros, também com possibilidade de renovação.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do processo seletivo.