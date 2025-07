Maior intérprete de Michael Jackson na América Latina fará show em Goiânia

Ingressos já estão à venda e podem ser obtidos de forma online

Gabriella Pinheiro - 19 de julho de 2025

Rodrigo Teaser intérprete do Michael Jackson. (Foto: divulgação)

Considerado o principal cover de Michael Jackson na América Latina, o intérprete Rodrigo Teaser retorna a Goiânia para realizar um tributo ao eterno Rei do Pop.

O evento, intitulado History Tour, acontecerá no Centro de Convenções da PUC-Goiás, no Jardim Mariliza, no dia 17 de agosto, a partir das 20h.

Os ingressos já estão à venda e os interessados em participar do evento podem adquiri-los online, por meio da plataforma Guichê Web. Os valores variam entre R$ 110 e R$ 360.

Com uma megaprodução, o show contará com elevadores de palco, catapulta, banda ao vivo, bailarinos e muitas surpresas.

Durante o espetáculo, o artista promete embalar o público relembrando os grandes sucessos de Michael Jackson, como Billie Jean, Thriller, Human Nature, Beat It e Black or White.

