Saiba tudo sobre novo reality show que mostra cotidiano de mulheres no comando de impérios em Goiás

Programa terá 10 episódios e público poderá acompanhar momentos de badalação nos grandes eventos do estado

Gabriella Pinheiro - 19 de julho de 2025

Mulheres no comando de impérios na região central do Brasil. (Foto: Mauricio Fidalgo/Globo)

Nem só de sertanejo e botas definem a elite goiana. Pelo menos é o que garante um novo reality show que estreia em Goiás com foco nas mulheres do estado.

Chamado “Poderosas do Cerrado”, o programa contará a história de seis mulheres descritas como cheias de personalidade e detentoras de um patrimônio que faz jus ao título do show.

O reality, que estreia em outubro no GNT, estará disponível para assinantes do plano Premium no Globoplay e acompanhará de perto a vida da pecuarista Roseli Tavares, das empresárias Andréa Mota, Cristal Lobo, Tana Lobo, Thaily Semensato e da influenciadora Layla Monteiro.

Conforme divulgado, ao longo de 10 episódios, o público poderá acompanhar o cotidiano delas com a família, os desafios no trabalho e, sobretudo, os momentos de badalação nos grandes eventos de Goiás.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!