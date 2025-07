A luta pela autonomia e valorização das universidades estaduais

Antônio Gomide - 21 de julho de 2025

(Foto: Divulgação)

O fortalecimento da educação pública precisa ser um compromisso diário. Nesse sentido, nosso mandato esteve presente como expositor no 60° Congresso da UNE, em uma oportunidade importante para reafirmarmos esse dever ao lado dos estudantes que seguem mobilizados em defesa da universidade pública.

Durante o congresso, participamos de um debate fundamental: “Por mais estrutura e valorização nas universidades estaduais”. Levamos a defesa de um ensino superior gratuito, com qualidade e autonomia.

Em Goiás, essa discussão é essencial. A Universidade Estadual de Goiás deixou de receber, há alguns anos, os 2% do orçamento público que estavam assegurados na Constituição Estadual. Essa mudança compromete o funcionamento da UEG. A garantia desses recursos significaria autonomia, mais estrutura para os estudantes e direitos assegurados aos servidores.

Essa tem sido uma luta constante de nosso mandato em defesa do fortalecimento da UEG.

A questão orçamentária é uma decisão política. O que o Estado escolhe financiar revela suas prioridades. E precisamos refletir sobre isso: queremos um governo comprometido com o fortalecimento do ensino superior público ou um modelo que abandona a educação em nome do corte de gastos?

A presença dos estudantes nesse debate é fundamental. Quando a juventude ocupa espaços, participa e cobra soluções, há movimento. E, quando há movimento, há possibilidade real de mudança.

Seguimos atentos e comprometidos com essa pauta. A universidade pública é uma conquista da sociedade, construída com esforço e mobilização. Cabe a todos nós mantê-la viva, com força, coragem e ação cotidiana.