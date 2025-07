Brasil Park Shopping se pronuncia após entregadores serem agredidos por seguranças

Desentendimento teria começado por causa do uso de um capacete em um dos banheiros do centro comercial

Davi Galvão - 21 de julho de 2025

Brasil Park Shopping, Anápolis (Foto: Paulo Roberto Belém)

O Brasil Park Shopping se pronunciou a respeito da confusão envolvendo entregadores e seguranças no interior do centro comercial, na noite deste domingo (20).

A unidade afirmou que tem acompanhado com atenção o ocorrido e que repudia qualquer tipo de violência e desrespeito.

Segundo o shopping, os profissionais envolvidos foram afastados imediatamente e o caso está sendo apurado junto à empresa responsável.

Conforme o relato das vítimas, a confusão teria começado após um dos entregadores ser repreendido por um dos seguranças por estar usando capacete, com os ânimos se acirrando e evoluindo para agressões físicas.

Vídeos registrados no local mostram o momento no qual um dos jovens é agarrado com violência por um dos profissionais.

Na Central de Flagrantes, os entregadores prestaram depoimento e foram encaminhados para a realização de exame de corpo de delito. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

Confira a nota na íntegra:

O Brasil Park Shopping tem acompanhado com atenção a ocorrência registrada no domingo (20), envolvendo colaboradores e entregadores de aplicativo.

Reforçamos que repudiamos qualquer ato de violência ou desrespeito. Os profissionais envolvidos foram afastados imediatamente e o caso está sendo apurado com prioridade junto à empresa responsável.

O Brasil Park Shopping reitera seu compromisso com a segurança, o respeito e o bem-estar de todos que frequentam ou trabalham no shopping.

