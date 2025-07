Descubra com que frequência as toalhas devem ser lavadas para evitar doenças de pele

Ruan Monyel - 21 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Dicas da Dedê)

Quando se trata de cuidados com higiene doméstica, um item que frequentemente passa despercebido são as toalhas de banho.

Mesmo após o banho, esse objeto permanece úmido e em contato direto com a pele, criando o ambiente perfeito para proliferação de fungos e bactérias.

Esses microrganismos podem causar irritações, infecções cutâneas e até problemas gastrointestinais, sobretudo em ambientes úmidos ou quentes.

E para prevenir esses riscos, especialistas recomendam uma frequência correta de cuidados com as toalhas. Leia até o fim e veja como fazer.

O recomendado é lavar toalhas de banho a cada três ou quatro usos, especialmente em temperaturas elevadas, que ajudam a eliminar microrganismos mais resistentes.

Em climas mais frios ou secos, esse intervalo pode ser estendido, mas o importante é garantir limpeza adequada regularmente.

Já as toalhas de rosto e mãos merecem atenção ainda maior: o ideal é que sejam lavadas a cada dois ou três dias, pois têm contato constante com o rosto e mãos, áreas com maior concentração de bactérias.

Além da frequência, a forma de lavar e secar também influencia diretamente a prevenção de doenças.

Lavar em altas temperaturas (acima de 60 °C) com ciclo prolongado, preferencialmente com o uso de sabão neutro e a adição de vinagre branco, que agem como desinfetantes naturais.

Outro ponto essencial é deixar as toalhas secarem completamente após o uso, de preferência pendurando em local ventilado, evitando mantê-las dentro do banheiro.

Evitar o compartilhamento entre pessoas também é vital, afinal, cada indivíduo deve ter sua própria toalha, pois o contato cruzado pode transmitir fungos e bactérias.

Por fim, é essencial trocar periodicamente o jogo de toalhas, mesmo com lavagens regulares.

Recomenda-se substituí-las a cada um ou dois anos, pois as fibras se desgastam, absorvem menos água e acumulam microrganismos.

Adotar esses hábitos é essencial para manter a saúde da pele e prevenir infecções. Vale a pena testar e garantir a segurança de toda sua família.

