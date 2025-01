6 utensílios de cozinha que mais acumulam bactérias e você deve tomar cuidado

Descubra quais deles são focos frequentes de contaminação e aprenda formas de higienizar tudo direitinho para ficar longe de germes

Magno Oliver - 24 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de tela/Instagram/@meuapartamento701)

Na nossa casa, existem alguns utensílios na cozinha que acumulam bactérias e germes, por conta do uso frequente, e muita gente não tem noção desse perigo invisível.

1. Panos de prato

Úteis e necessários para quase tudo, os panos de pratos são funcionais, porém, cheios de bactérias. Assim, eles absorvem umidade e resíduos de alimentos, o que acaba os tornando um local propício para a proliferação de fungos e bactérias.

2. Rodinho de pia

Esse utilitário está sempre úmido e em contato com água suja da limpeza de outros recipientes e restos de comida. Assim, depois de usar o rodinho, lave-o com água e sabão e seque bem a parte emborrachada. Para ajudar a acabar com as bactérias, faça a desinfecção mensal dele com água sanitária diluída em um pouquinho de água.

3. Esponja de lavar louça

Elas são alvos fáceis e frequentes de germes e bactérias, pois estão em constante contato com a umidade e restos de alimentos. Assim, esses dois fatores contribuem para a proliferação de microrganismos prejudiciais à saúde. Para evitar isso, coloque-a no micro-ondas por 1 minuto ou substitua a esponja a cada 7 dias de uso.

4. Tábua para corte

Sim, aquelas ranhuras nas tábuas de corte acumulam resíduos e umidade. Assim, isso acaba favorecendo o crescimento de bactérias e germes. O ideal é lavar a tábua logo após o uso e com água quente e detergente neutro. Para ajudar a desinfetar, utilize limão com sal ou vinagre para matar de vez esses microorganismos.

5. Colher de pau

Assim como a tábua de corte, a colher de pau também acumula bactérias e microorganismos ruins em suas ranhuras na estrutura. O indicado é higienizar a peça com limão com sal ou vinagre de álcool para matar de vez esses germes que aparecem.

6. Liquidificador

Por fim, um item que muita gente em casa tem uma certa preguiça de higienizar. Acontece que o liquidificador acumula resíduos de alimentos na base das lâminas e no anel de vedação. Após o uso, é importante desmontar e lavar as partes removíveis com água quente e detergente.

