Ela não está no Rio, nem em São Paulo: a cidade com mais casas de luxo em construção no Brasil surpreende

Ranking recente revela o município fora do eixo tradicional onde mais se ergue mansões atualmente

Isabella Valverde - 21 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Quando se fala em casas de alto padrão no Brasil, é comum imaginar bairros como o Leblon, no Rio de Janeiro, ou Alphaville, em São Paulo.

Mas o cenário está mudando — e rápido. A cidade que mais constrói mansões atualmente não pertence ao eixo Sudeste e vem se consolidando como o novo símbolo do luxo e da ostentação no país.

Estamos falando de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, uma cidade litorânea que virou sinônimo de arranha-céus, obras bilionárias e vida de alto padrão.

Conhecida como “Dubai brasileira”, o município abriga os prédios mais altos da América Latina e tem atraído milionários, empresários e celebridades.

Crescimento que impressiona

Segundo o Índice FipeZap, Balneário Camboriú é atualmente o local com o metro quadrado mais caro do Brasil, superando bairros tradicionais do Rio e de São Paulo.

Em 2024, a cidade registrou valorização de 10,82% no preço dos imóveis, consolidando-se como líder nacional em crescimento no setor imobiliário de luxo.

Além disso, a cidade catarinense se destaca pela quantidade de construções de alto padrão em andamento.

Novos empreendimentos com metragem generosa, tecnologia de ponta, vista privilegiada e até heliponto fazem parte do cenário urbano cada vez mais verticalizado e sofisticado.

O que explica esse boom?

Diversos fatores explicam esse fenômeno. Um dos principais é a valorização do litoral sul como destino turístico e de moradia, impulsionada pela qualidade de vida, segurança e infraestrutura urbana.

A cidade também investiu pesado em obras de revitalização da orla e saneamento, tornando-se ainda mais atrativa para quem busca conforto e exclusividade.

Outro aspecto é a presença de grandes construtoras locais, como a FG Empreendimentos e a Embraed, que ajudaram a transformar o município em um ícone do mercado imobiliário de luxo, com torres que superam 80 andares e projetos cada vez mais audaciosos.

Muito além das praias

Embora seja um destino conhecido pelas praias e festas, Balneário Camboriú passou a atrair também quem deseja morar com requinte e discrição.

Condomínios fechados, apartamentos com vista panorâmica e clubes privados fazem parte da nova realidade da cidade — que hoje abriga uma elite cada vez mais numerosa.

E não é só a classe alta nacional que está de olho: estrangeiros, especialmente argentinos e europeus, também têm investido no mercado local, o que aumenta ainda mais a demanda e os valores das propriedades.

