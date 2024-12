Conheça a cidade que desbanca Rio de Janeiro e Florianópolis e vale a pena visitar

Destino vem ganhando destaque e conquistando cada vez mais os turistas

Isabella Valverde - 20 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@bonitomsoficial)

Quando se fala em férias sem sair do Brasil, uma das principais escolhas dos brasileiros é sem dúvidas o Rio de Janeiro, tendo ainda aqueles que preferem aproveitar as belezas de Florianópolis.

No entanto, há uma cidade que vem ganhando cada vez mais destaque e conquistando turistas com sua beleza natural, cultura e hospitalidade. Estamos falando de Bonito, no Mato Grosso do Sul.

Repleta de encantos, a cidade já foi eleita como o melhor destino de ecoturismo do Brasil diversas vezes, desbancando inclusive grandes capitais ao oferecer uma experiência única para os turistas.

Para se ter uma ideia das belezas de Bonito, por lá é possível mergulhar em rios cristalinos, explorar cavernas impressionantes e desfrutar de paisagens de tirar o fôlego.

Conhecido por suas águas incrivelmente claras, o Rio Sucuri é o cartão postal da cidade, sendo um local de muita paz e tranquilidade, perfeito para quem gosta de flutuação e mergulho.

Outro ponto imperdível para quem visita Bonito, é a Gruta do Lago Azul, uma caverna com um lago de tom azul intenso que impressiona pela grandiosidade e mistério.

Além das paisagens deslumbrantes, a cidade também é referência em turismo sustentável, investindo na preservação ambiental com atividades controladas para evitar danos à natureza. Para os aventureiros, há opções como trilhas, rapel e boia-cross.

Não para por aí. A gastronomia local também é um grande destaque, tendo pratos como a sopa paraguaia, o churrasco pantaneiro e o pacu recheado que agradam até os paladares mais exigentes.

Enquanto cidades como o Rio de Janeiro e Florianópolis são populares por suas praias e vida agitada, Bonito oferece uma proposta diferente: contato profundo com a natureza, tranquilidade e uma experiência que mistura aventura e preservação ambiental.

