Identificado e preso motorista do carro desgovernado que invadiu 2º andar do Flamboyant

Situação causou pânico entre clientes e funcionários do maior shopping da capital

Thiago Alonso - 21 de julho de 2025

Gilberto Ribeiro Gonçalves, de 51 anos, é o motorista que invadiu o Flamboyant. (Foto: Divulgação/ PMGO)

Foi identificado como Gilberto Ribeiro Gonçalves, de 51 anos, o motorista que invadiu o segundo piso do Flamboyant Shopping Center na noite desta segunda-feira (21), em Goiânia.

O homem preso em flagrante depois de avançar com o carro por dentro do centro de compras, causando terror entre frequentadores e funcionários.

Gilberto conduzia um VW Gol prata e entrou no shopping pela portaria principal, localizada próxima ao Empório Piquiras.

Com o veículo em alta velocidade, ele quebrou as portas de vidro automáticas e percorreu cerca de 50 metros no interior do empreendimento, atingindo estruturas e danificando parte da decoração.

Apesar do susto e do corre-corre, ninguém ficou ferido. O motorista foi contido por seguranças do shopping até a chegada da Polícia Militar (PM), que o levou para os procedimentos legais.

Segundo testemunhas, ele não demonstrava lucidez no momento da abordagem.

Em nota, a administração do Flamboyant, o maior shopping da capital, confirmou que houve apenas danos materiais e que está colaborando com as autoridades.

Confira na íntegra

O Flamboyant Shopping informa que na noite desta segunda-feira (21/07), um carro invadiu o empreendimento, situação que resultou exclusivamente em danos materiais.

Não houve feridos e a equipe de segurança atuou até a chegada da polícia militar, que conduziu o motorista do veículo para procedimentos cabíveis