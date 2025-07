Bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia ficarão sem água nesta semana; saiba quais

Interrupções são por conta de intervenções programadas para melhorias no abastecimento do recurso nas cidades

Paulo Roberto Belém - 22 de julho de 2025

Falta do recurso é por conta de manutenções programadas (Foto: Reprodução)

Comunicados publicados pela Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) informaram que um setor de Goiânia e três de Aparecida ficarão sem água, por conta de manutenções programadas no decorrer da semana.

Na capital, a interrupção será na quinta-feira (24), das 07h às 17h30, visando a interligação de redes de água, na Avenida Otávio Lúcio, Setor Estrela Dalva.

Com isso, o registro será fechado para a realização dos serviços, podendo afetar o abastecimento ao longo do dia no setor.

Já em Aparecida de Goiânia, a paralisação do fornecimento acontece na sexta-feira (25), para interligação de redes de água no Setor Virgínia Park.

Por lá, a manutenção está prevista para ocorrer das 08h às 17h30. A companhia informou que a interrupção programada afetará o fornecimento de água no Loteamento Rio Vermelho, Setor dos Estados e Virgínia Park, que ficarão sem água.

Por conta das intervenções, a Saneago alertou sobre o uso moderado das reservas domiciliares de água tratada (caixas d’água) e a compreensão daqueles que não têm o item em casa, que devem observar a interrupção total do abastecimento nos períodos e locais.

