Juiz suspende CNH e encaminha motorista que invadiu Flamboyant para tratamento psiquiátrico

Na audiência de custódia, homem recebeu liberdade provisória com medidas cautelares rígidas, incluindo internação, se necessário

Paulo Roberto Belém - 22 de julho de 2025

Gilberto Ribeiro Gonçalves, de 51 anos, é o motorista que invadiu o Flamboyant. (Foto: Divulgação/PM)

O juiz Alessandro Pereira Pacheco, da 2ª Vara das Garantias de Goiânia, determinou na tarde desta terça-feira (22) a liberdade provisória de Gilberto Ribeiro Gonçalves, motorista preso após invadir com um carro a área interna do Flamboyant Shopping Center na noite de segunda-feira (21).

Durante a audiência de custódia, o magistrado dispensou o pagamento de fiança, mas impôs uma série de medidas cautelares ao investigado, entre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por, no mínimo, 120 dias — ou até a conclusão de um laudo da Junta Médica do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), no incidente de insanidade a ser instaurado.

Além disso, Gilberto terá que se submeter a tratamento psiquiátrico, com possibilidade de internação compulsória, caso necessário. O comprovante do início do tratamento deverá ser apresentado à Justiça em até 10 dias. Ele também não poderá mudar de endereço sem autorização, deverá comparecer a todos os atos processuais e se abster de cometer qualquer outro crime.

O caso ganhou ampla repercussão no estado depois que o motorista avançou com o carro até o segundo piso do centro de compras. Vídeos gravados por clientes e funcionários mostram o momento da confusão e o desespero das pessoas que presenciaram a cena.

A defesa alegou que Gilberto sofre de transtornos mentais, tese que também é levantada no inquérito da Polícia Civil (PC). O juiz entendeu que há necessidade de acompanhamento médico especializado, mas que a gravidade do caso não justificava, por ora, a manutenção da prisão preventiva.

