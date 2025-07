Morre Ozzy Osbourne, ex-vocalista do Black Sabbath, aos 76 anos

Causa da morte não foi divulgada, embora artista tenha enfrentado vários problemas de saúde nos últimos anos

Folhapress - 22 de julho de 2025

Ozzy Osbourne, da banda Black Sabbath, durante show no festival Monsters of Rock, na Arena Anhembi, em SP. (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Ozzy Osbourne, cuja imagem alegre de “Príncipe das Trevas” o tornou um dos vocalistas de rock mais icônicos de todos os tempos, morreu aos 76 anos. A informação foi revelada por sua família.

“É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento”, disse comunicado enviado à imprensa pela família Osbourne.

A causa da morte não foi divulgada, embora Osbourne tenha enfrentado vários problemas de saúde nos últimos anos.

Osbourne foi uma das figuras mais notórias do rock: um inovador cujo lamento assustador ajudou a inaugurar o heavy metal, um showman que certa vez arrancou a cabeça de um morcego no palco com uma mordida, um viciado cujo abuso de substâncias o levou a tentar assassinar sua esposa e, mais recentemente, uma estrela de reality show muito amada por sua perplexidade com a vida familiar em The Osbournes.