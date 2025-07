Últimos dias para se inscrever em processo seletivo com mais de 500 vagas em Goiás

Oportunidades são para candidatos com ensino fundamental incompleto até o ensino superior

Gabriella Pinheiro - 23 de julho de 2025

Candidato preenchendo cartão resposta em concurso (Foto: Reprodução)

Termina na próxima sexta-feira (25) o prazo para se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, com diversas vagas.

No total, são 541 oportunidades disponíveis, sendo 84 para início imediato e as demais destinadas à formação de cadastro de reserva, para candidatos com ensino fundamental incompleto até o ensino superior.

As candidaturas podem ser feitas de forma presencial no Protocolo da Prefeitura Municipal, localizada na Quadra 33, Lote 24, Centro, das 8h30 às 16h30 até quinta-feira (24), e das 8h30 às 15h na sexta-feira (25).

Há cargos para assistente social, psicólogo, motorista (categorias B e D), nutricionista, vigia, auxiliar de instrutor de panificação, coordenador de CRAS/CREAS, orientador e educador social, pedagogo, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais, entre outros.

Todos os candidatos serão avaliados por análise documental e avaliação de títulos, com pontuação para escolaridade, experiência profissional, cursos na área e, em alguns casos, participação em atividades voluntárias.

Os selecionados no processo seletivo receberão remunerações que variam de R$ 1.800,00 a R$ 3.806,27, para jornadas de 30 a 40 horas semanais ou em regime de plantão (12x36h). Os contratos terão validade de um ano, podendo ser prorrogados por igual período.

Mais informações estão disponíveis no edital.

