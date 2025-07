Concurso com mais de 250 vagas e salários de até R$ 11 mil abre inscrições

Certame compreenderá provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório

Pedro Ribeiro - 24 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) publicou o edital de um novo concurso público com 270 vagas, entre imediatas e cadastro reserva, destinadas a candidatos de níveis médio e superior.

Os salários variam de R$ 7.500 a R$ 11.000, a depender do cargo.

As oportunidades são para os cargos de advogado, analista de gestão, analista de T.I., contador, médico fiscal, assistente administrativo, técnico em arquivologia e técnico em T.I.

O certame será organizado pelo Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest) e compreenderá provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de nível superior, também haverá avaliação de títulos, com caráter apenas classificatório.

As provas serão aplicadas no dia 28 de setembro em Brasília. Também ocorrerão na capital federal a avaliação biopsicossocial dos candidatos que concorrerem às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de confirmação da autodeclaração dos candidatos negros.

As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de setembro no site do Ibest. A taxa de inscrição é de R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 70 para cargos de nível superior.

O edital completo está disponível na página da banca organizadora.