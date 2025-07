Onde conseguir atendimento gratuito com advogado em Goiânia

Portal 6 lista opções para moradores que precisam resolver questões na Justiça, mas que não têm condições de pagar

Paulo Roberto Belém - 24 de julho de 2025

Imagem ilustrativa de martelo de juiz (Foto: Canva)

No cotidiano da sociedade, situações de conflito ocorrem de forma dinâmica. Em muitas delas, se faz necessário acionar um advogado para resolver questões que vão para a Justiça.

Entretanto, contratar esses profissionais nem sempre é acessível. Estando sem condições de arcar com os honorários prestados, entra no radar as instituições que oferecem o serviço para algumas áreas, de forma gratuita.

Neste sentido, o Portal 6 lista opções para aquele morador de Goiânia que precisa resolver aquela “pendenga” que envolve a participação de advogados que atuam de graça. Lembrando que, em todas as opções, é considerada a necessidade real de quem é mais vulnerável.

Defensoria Pública

O órgão é o primeiro que vem à mente quando se trata em auxílio profissional na área do Direito de forma gratuita. Em Goiânia, a Defensoria Pública de Goiás atua em vários endereços, que podem conhecidos clicando aqui.

No link, estão disponíveis, inclusive, os WhatsApps relacionados à cada área de interesse. Um dos telefones disponíveis do órgão é o 62 3602-1224.

Universidade Federal de Goiás (UFG)

A Universidade Federal de Goiás (UFG), a mais tradicional instituição de ensino superior pública do estado, mantém o Núcleo de Prática Jurídica, que oferece atendimento gratuito à comunidade, através do curso de Direito.

O atendimento deve ser previamente agendado, pelos seguintes canais:

pessoalmente das 8h às 17h, na sala do NPJ no prédio da Faculdade de Direito, localizado na Praça Cívica.

pelo WhatsApp 62 3209-6316. O e-mail é [email protected] .

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO)

Pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), o método de auxílio às pessoas vulneráveis é pelo curso de Direito da instituição. O Núcleo de Prática Jurídica tem atendimentos agendados pelos telefones (62) 3946-3008 ou 3946-3009, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.

Universidade Paulista – UNIP Goiânia

Em outra região da capital, a Universidade Paulista – UNIP, também oferece atendimentos jurídicos aos cidadãos que atendem ao requisito de renda por meio da Escola de Atendimento Jurídico da universidade.

Informações podem ser obtidas pelo telefone 62 3239-4036, sendo que os interessados podem ir diretamente ao endereço de lá, que fica às margens da BR 153 – Km 503, na Fazenda Botafogo.

Chegando na sede, é preciso localizar o Bloco D. O atendimento funciona às terças, quartas e quintas-feiras, das 14h às 19h, com advogado à disposição.

Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região

Importante corte da Justiça Trabalhista, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região também auxilia pessoas em vulnerabilidade em ações trabalhistas. O serviço é uma parceria entre o TRT-GO, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e faculdades de Direito da capital.

Clicando aqui, é possível acessar a lista de profissionais parceiros nesse trabalho com os respectivos telefones de contato.

