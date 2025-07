6 bares mais bem avaliados para quem curte ouvir uma boa música sertaneja

Verifique a agenda de shows de cada um e já chame seus amigos

Anna Júlia Steckelberg - 25 de julho de 2025

(Foto: Divulgação/VelhoTexas)

Se você é daqueles que adora juntar os amigos, brindar com uma cerveja gelada e curtir uma boa música sertaneja ao vivo em Goiânia, prepare-se: selecionamos os seis bares mais bem avaliados conforme o Tripadvisor e sites especializados.

Todos estão com funcionamento confirmado, qualidade segura e ambiente que conecta o sertanejo tradicional ao clima descontraído do Brasil contemporâneo.

1. Velho Texas

Com média de 4,3 estrelas e mais de 5.700 avaliações no Tripadvisor, o Velho Texas é uma referência para quem busca sertanejo de qualidade sem formalidades.

Localizado em local amplo, o bar tem estilo country e oferece apresentações diárias, ambiente descontraído servindo drinks, petiscos e comida caseira. Sem cobrança de couvert artístico, o Velho Texas se destaca como ponto de encontro para fãs do gênero que buscam leveza e autenticidade num só lugar.

2. Buteco do Simprão

Também em Goiânia, o Simprão alcança nota 4,4 em mais de 3.400 avaliações no Tripadvisor.

O bar é decorado com temática de velho-oeste e frequentemente recebe bandas sertanejas emergentes, com apresentações ao vivo que atraem um público jovem e animado.

O Simprão é reconhecido por coquetéis caprichados, petiscos saborosos e ambiente rústico bem estruturado, ideal para curtir música e companhia com leveza.

3. Bahrem Bar

Com média de 4,3 estrelas no Google e Tripadvisor, e mais de mil avaliações no Tripadvisor, o Bahrem Bar se consolida como uma das melhores opções para sertanejo em Goiânia.

Segundo relatos recentes, “um dos melhores bares da cidade, som sertanejo, comida boa e cerveja bem gelada”.

A casa combina som ao vivo com DJs, área externa, brinquedoteca e petiscos variados. O atendimento é frequentemente elogiado.

4. Esquina 62

A Esquina 62 figura entre bares de destaque da cena sertaneja goiana, oferecendo ambiente confortável, música ao vivo e cardápio variado.

Por isso, incluímos com base na sua frequência nas listas regionais como opção recomendada.

5. Celsin

O Celsin também é constantemente citado nas listas de bares de sertanejo em Goiânia.

Com ambiente acolhedor e som ao vivo, é valorizado por quem busca clima descontraído com boa música. Apesar de não haver número exato de avaliações no Tripadvisor, sua presença constante nos rankings locais reforça sua credibilidade.

6. Barzim

Fechando a lista, o Barzim combina ambiente moderno e programação com novos talentos sertanejos.

É frequentemente destacado como opção vibrante e autêntica nas recomendações da cena local. A boa aceitação entre frequentadores justifica sua presença.

