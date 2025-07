Identificado motociclista que morreu em acidente na BR-414, próximo à Base Aérea

Vítima, de 72 anos, não resistiu aos ferimentos e teve óbito confirmado pelo Samu

Da Redação - 25 de julho de 2025

Valdomiro da Silva Leão, de 72 anos, é o motociclista que morreu no acidente. (Foto: Edição/ Portal 6)

Foi identificado como Valdomiro da Silva Leão, de 72 anos, o motociclista que morreu em um grave acidente registrado na tarde desta sexta-feira (25) na BR-414, em Anápolis.

A colisão frontal com um veículo pesado aconteceu no km 438 da rodovia, nas proximidades da Base Aérea. Valdomiro morreu na hora. O outro condutor envolvido saiu ileso.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da perícia técnica foram acionadas por volta das 16h20, e o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo no início da noite.

O acidente causou um congestionamento de mais de 4 km, entre o trevo do Recanto do Sol e a UniEVANGÉLICA, mas o trânsito já foi completamente normalizado no trecho.

As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.