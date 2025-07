Acidente com morte na BR-414 causa mega congestionamento em Anápolis

Motoristas enfrentam longas filas e lentidão extrema. Corpo ainda não foi removido do local

Da Redação - 25 de julho de 2025

Congestionamento na BR-414 já ultrapassa os 4 km. (Foto: Reprodução)

O grave acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo pesado causou um mega congestionamento na BR-414, em Anápolis, no fim da tarde desta sexta-feira (25).

A colisão frontal ocorreu no km 438 da rodovia, nas proximidades da Base Aérea. O motociclista, ainda não identificado, morreu na hora. O condutor do outro veículo saiu ileso.

Com a pista totalmente interditada, o trânsito travou completamente no trecho que vai do trevo do Recanto do Sol, passando pela Avenida Universitária, até a altura da UniEVANGÉLICA.

O congestionamento já ultrapassa os 4 km, e motoristas enfrentam longas filas e lentidão extrema.

Equipes operacionais e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados por volta das 16h20.

A perícia foi chamada e o Instituto Médico Legal (IML) é aguardado para a remoção do corpo, o que ainda impede a liberação da via.

A orientação é para que condutores evitem a região e busquem rotas alternativas até a normalização do tráfego.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!