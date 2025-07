Mais um corpo é encontrado desovado em Anápolis, o segundo nas últimas 24h

Vítima foi encontrada com a parte frontal do corpo voltada para cima e o rosto escurecido

Da Redação - 25 de julho de 2025

Vítima foi encontrada às margens do Ribeirão Extrema, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (25) embaixo da ponte do Ribeirão Extrema, próximo à BR-060, sentido Brasília, na região do Chácaras Atibaia, em Anápolis.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e acionou os mergulhadores do Corpo de Bombeiros para prestar apoio na remoção da vítima, que estava caída dentro do córrego, com a parte frontal para cima.

De acordo com os primeiros relatos, o rosto apresentava coloração escurecida, o que dificultou a identificação facial imediata. A vítima é do sexo masculino.

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC) também foi acionado para iniciar as apurações.

Este é o segundo corpo localizado na cidade em menos de 24h.

No final da tarde de quinta-feira (24), outro cadáver foi achado na Rua Amazilio Lino, no Centro.

Naquela ocasião, os suspeitos do crime foram rapidamente localizados e presos por equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE).