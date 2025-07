Abertas inscrições de concurso do ITA com salários de até R$ 15 mil

Oportunidades são para diferentes áreas de atuação e candidaturas podem ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 26 de julho de 2025

Concursos públicos (Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com diversas vagas para diferentes áreas de atuação.

No total, estão sendo ofertadas 110 oportunidades, sendo 64 delas destinadas ao campus que está sendo construído em Fortaleza, no Ceará, e outras para a cidade de São José dos Campos, em São Paulo.

As inscrições podem ser feitas online, por meio do site da própria instituição, até o dia 8 de agosto. Os valores da taxa variam entre R$ 180 e R$ 200.

Há vagas para os cargos de técnico, pesquisador, tecnologista e professor do magistério superior. Os salários variam de R$ 5.577,18 a R$ 15.192,64.

Os candidatos do concurso do ITA serão avaliados em diferentes etapas, conforme o cargo pretendido.

Mais informações estão disponíveis no site.

