Padaria de Goiânia anuncia festival de tortas; saiba quando

Estabelecimento oferece opções como ninho e morango, ameixa e até doce feito com pudim

Gabriella Pinheiro - 26 de julho de 2025

Festival de tortas Madri pães, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Uma padaria anunciou uma novidade que promete agradar os amantes de doces em Goiânia. A partir de agora, a Madri Pães, localizada no Setor Dourados, realizará um festival de tortas.

De acordo com o estabelecimento, a ação acontece todas as sextas-feiras, a partir das 15h, com valor promocional por quilo.

Por lá, é possível encontrar tortas como ninho com morango, ameixa e até uma torta de pudim. Para quem quiser adoçar ainda mais o paladar, o local disponibiliza caldas de ninho e chocolate.

Durante o festival, o quilo da torta será comercializado por R$ 54,90. O local também oferece salgados a partir de R$ 8,70.

Veja o vídeo:

