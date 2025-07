6 profissões que correm o risco de desaparecer até 2030

Um relatório recente do Fórum Econômico Mundial apontou mudanças nas dinâmicas do mercado de trabalho atual

Pedro Ribeiro - 27 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Algumas profissões, que hoje parecem indispensáveis, podem simplesmente deixar de existir até 2030.

Essa é a conclusão de um relatório recente do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro dos empregos.

O avanço acelerado da tecnologia, especialmente da automação e da inteligência artificial, está transformando o mercado de trabalho em ritmo recorde.

E se você ainda acha que isso está longe de acontecer, é hora de repensar.

Muitas funções já estão sendo substituídas por máquinas, sistemas digitais e atendimentos automatizados.

E, embora a tecnologia também crie novas oportunidades, certas profissões estão claramente com os dias contados.

1. Designers gráficos

Com o avanço de plataformas automáticas de criação visual e a popularização de ferramentas baseadas em inteligência artificial, como editores com modelos prontos e geradores de imagem, muitos trabalhos de design estão sendo feitos sem a necessidade de um profissional humano. A demanda por designers gráficos não vai acabar totalmente, mas tende a cair — especialmente nos trabalhos mais básicos ou repetitivos.

2. Auxiliares bancários

O atendimento bancário tradicional está migrando para os canais digitais. Aplicativos e serviços online já fazem o que antes exigia um auxiliar no banco. Além disso, o fechamento de agências físicas e o crescimento dos bancos digitais vêm reduzindo drasticamente a contratação nessa função.

3. Atendentes de transporte

Bilheterias, guichês e pontos de atendimento estão sendo substituídos por totens de autoatendimento, aplicativos e portais de serviços. Atendentes de transporte — como os que atuam em rodoviárias, estações de trem ou aeroportos — estão sendo impactados diretamente. A tendência é que esse tipo de atendimento seja cada vez mais digitalizado e remoto.

4. Contadores

Soluções de contabilidade automatizada já estão no mercado e vêm crescendo. Empresas de pequeno e médio porte têm migrado para plataformas que fazem a gestão financeira, emissão de notas e cálculo de impostos automaticamente. Com isso, a atuação do contador tradicional fica mais restrita a áreas de consultoria ou situações complexas, o que reduz a demanda geral.

5. Caixas de supermercado

Essa talvez seja uma das profissões mais ameaçadas no curto prazo. Supermercados e redes varejistas já adotam caixas automáticos e sistemas de pagamento por QR Code ou aplicativo. Em muitos casos, o próprio cliente escaneia os produtos e finaliza a compra sozinho. Isso reduz drasticamente a necessidade de profissionais nessa função.

6. Auxiliares administrativos

Tarefas como arquivar documentos, agendar compromissos, organizar relatórios e atender ligações estão cada vez mais sendo feitas por softwares de gestão, bots e assistentes virtuais. O papel do auxiliar administrativo tende a ser absorvido por tecnologias que realizam essas funções de forma mais rápida e com menos custo para as empresas.

