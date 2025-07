Homem é morto a pauladas na Praça do Ancião, em Anápolis

Polícia irá investigar imagens de câmeras de segurança para identificar possível autor

Augusto Araújo - 27 de julho de 2025

Homem foi encontrado sem vida na Praça do Ancião, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) está investigando um assassinato ocorrido na madrugada deste domingo (27), na Praça do Ancião, em Anápolis.

O caso ocorreu por volta das 02h30. A vítima teria se envolvido em uma luta corporal com uma outra pessoa, que teria desferido pauladas no rosto dele, com um pedaço de madeira.

A arma do crime foi, inclusive, localizada próximo ao corpo do homem, que não teve a idade revelada. Em seguida, o autor (ainda não identificado), foge do local.

Foi apenas por volta das 5h que testemunhas passaram pela praça e encontraram a vítima, já desacordada, e acionaram a Polícia Militar (PM). Uma equipe de socorristas também compareceu e constatou o óbito.

Agora, o caso foi encaminhado à Polícia Civil (PC), que irá investigar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar quem seria o autor e as motivações para o crime.

