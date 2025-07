6 melhores lugares em Goiânia para tomar um bom café

Seja para uma xícara com livro, um espresso bem tirado, um lanche gostoso ou encontro descompromissado

Anna Júlia Steckelberg - 29 de julho de 2025

Panela Mágica. (Foto: Reprodução/Divulgação)

A capital de Goiás tem revelado uma cena cafeeira que vai além da simples xícara: cada estabelecimento carrega personalidade, ambiente acolhedor e opções culinárias que conversam com públicos distintos, dos leitores e amantes da literatura aos entusiastas de cafés especiais e criações autorais.

A seguir, confira seis dos melhores cafés da cidade, recomendados com base em avaliações recentes de usuários e plataformas confiáveis.

6 melhores lugares em Goiânia para tomar um bom café

1. Livraria Palavrear

Mais que uma cafeteria, a Palavrear é uma livraria independente com um café anexo muito elogiado.

Frequentado por quem busca um espaço cultural, traz ambiente tranquilo e acolhedor, ideal para ler, trabalhar ou conversar. Avaliada com nota alta nas plataformas, os clientes destacam a qualidade dos lanches, dos drinks e o atendimento cuidadoso. É sinônimo de combinação perfeita entre café, livros e atmosfera intelectual.

2. Luiz Café Conceito

Voltado à experiência da terceira onda do café, o Luiz Café Conceito destaca-se pela seleção criteriosa de grãos e pela extração cuidadosa das bebidas.

Instalado no Setor Oeste desde 2015, exibe ambiente pequeno, climatizado e acolhedor.

As avaliações o colocam entre as melhores cafeterias da cidade, com café equilibrado e público fiel que aprecia a proposta técnica e qualitativa.

3. Casa Baru

A Casa Baru tem conquistado clientes pelo atendimento acolhedor e cardápio que mescla café e opções leves como pães especiais e salgados artesanais.

O ambiente é amigável, ideal para quem busca pausa urbana com sabor.

4. Panela Mágica

Referência para cafés com approach gastronômico em Goiânia, a Panela Mágica combina preparo de drinks como affogato e cappuccinos com preparações criativas.

O local também ganha destaque em redes sociais por suas receitas autorais e ambiente descontraído, valorizado por público que adora novidades.

5. Garoa Café Especiais

Eleito entre as 20 melhores cafeterias da cidade no início de 2025 pelo portal HoteisRestaurantes, o Garoa Café Especiais aparece na lista de casas valorizadas por enfoque em qualidade, torras diferenciadas e preparos cuidadosos.

É procurado por quem deseja mergulhar em diferentes perfis de moagem e sabores sutilmente marcantes.

6. Gatos de Rua

Originalmente conhecido por unir café e pit dog, o Gatos de Rua Café traz uma proposta informal e criativa.

Posicionado na rua 242, no setor Leste Universitário, conquistou público jovem com café de especialidade, lanches rápidos e atmosfera urbana.

A singularidade da proposta e boa recepção nas redes sociais garantem seu espaço entre os favoritos.

Esses seis estabelecimentos representam o que de melhor Goiânia oferece hoje em termos de café: ambiente temático, qualidade técnica, experiência sensorial e propostas que vão da cultura literária ao café gourmet autoral.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!