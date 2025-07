6 melhores lugares para comer uma deliciosa pamonha em Goiânia

De sabor caseiro e tradição goiana, essas pamonharias conquistam frequentadores e turistas

Anna Júlia Steckelberg - 29 de julho de 2025

Pamonha é uma das comidas mais tradicionais de Goiás (Foto: Captura/Youtube)

Viajar por Goiânia é também se deixar conquistar por sabores que são memória afetiva. E nenhuma iguaria sintetiza tão bem essa brasilidade quanto a pamonha: feita com milho fresco, cozida na própria palha, ela é simples, mas, quando bem feita, encanta pela textura cremosa e sabor inconfundível.

Neste ranking, selecionamos seis pamonharias na capital goiana que se destacam no TripAdvisor por qualidade, atendimento e ambiente. Prepare o paladar!

1. Frutos da Terra

Na filial do Setor Bueno, o restaurante carrega décadas de tradição desde os anos 1980. Frequentadores enaltecem a pamonha “que se desmancha”, especialmente a chamada Especial, com frango, guariroba, pimenta, queijo e cebolinha.

Com nota alta no TripAdvisor, é elogiada por sua qualidade artesanal e ambiente rústico, típico de fazenda.

2. Pamonha Oeste

Com nota sólida de 4,2, e cerca de 57 avaliações no TripAdvisor, a casa é descrita como “a melhor pamonha de Goiânia”.

O mix inclui versões salgadas, doces e até variedades com catupiry, carne seca ou linguiça; e um atrativo extra: pamonhas fresquinhas sempre disponíveis. Há quem já reserva antes de chegar.

3. Pamonha 85

Com 4,2 estrelas e cinco avaliações, é outra que está entre as queridinhas dos goianos.

Destaque para o ambiente calmo e as opções com muito queijo e recheios especiais, como linguiça calabresa, carne de sol e frango com catupiry.

4. Pamonharia Bueno

Esse restaurante intimista oferece boa pamonha acompanhada de bolo de milho, em um espaço simples, com estacionamento e atendimento prático.

Ideal para quem deseja saborear o quitute sem grandes cerimônias, mas com qualidade.

5. Pamonha Goiana

Elogiada no TripAdvisor, a casa acumula nota 4,5. A pamonha é destaque e o curau, servido no local, também chama atenção.

6. Império do Milho

Com presença ativa em redes sociais e horário fixo de funcionamento com entrega, a Império do Milho destaca-se pela variedade de sabores e boa aceitação do público local.

Vale para quem busca experimentar sem grandes filas.

