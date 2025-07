6 restaurantes que você precisa conhecer quando estiver em Pirenópolis

Seja para almoçar bem entre cachoeiras ou viver uma noite gastronômica memorável, aqui está uma lista de babar

Anna Júlia Steckelberg - 20 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Se Pirenópolis já encanta com seu centro histórico, ruas de pedra e cachoeiras, prepare-se para se surpreender com a gastronomia local.

A cidade, que respira charme e história, também oferece restaurantes capazes de transformar cada refeição em um capítulo saboroso da sua viagem.

A seguir, você vai descobrir seis endereços que combinam identidade regional, inovação e experiência acolhedora e que valem o garfo em 2025.

1. Tutto Ristorante

Visitar a Rua do Rosário, no coração do centro histórico, é embarcar diretamente num roteiro de sabores.

O Tutto Ristorante, por exemplo, está entre os 10 melhores de Pirenópolis segundo o TripAdvisor, com nota 4.5 e o selo Travellers’ Choice 2024.

Especializado em cozinha italiana, com foco na tradição toscana, o restaurante encanta visitantes com risotos, carpaccios criativos e cortes como filé ao ponto. Muitos clientes afirmam que o valor pago faz jus à qualidade da comida, do atendimento e da ambientação acolhedora.

2. Maiale Empório e Restaurante

Ainda na gastronomia italiana, Maiale Empório e Restaurante se destaca como um dos mais renomados da cidade, também localizado na mesma rua charmosa

Mesa Completa.

Com mais de mil avaliações no TripAdvisor, ele figura entre os principais com culinária italiana e europeia. Os pratos como raviolini de curraleiro, cortes suculentos e música ao vivo são destaques frequentes em relatos de visitantes que ressaltam a combinação entre sofisticação e acolhimento.

3. Detália Sabores Especiais

Quem busca massa artesanal em cenário intimista não pode deixar de conhecer a Detália Sabores Especiais, uma cantina italiana instalada também no centro de Pirenópolis.

Fundada por Roberta Graziani e inspirada nas receitas que aprendeu com a avó, a casa oferece pratos como Risoto do Cerrado, com pequi, panceta e baru, e ravioli ao molho Dijon, servidos em ambiente que mistura tradição familiar e toques contemporâneos.

4. Martinez Restaurante Contemporâneo

Com enfoque mais contemporâneo, o Martinez Restaurante Contemporâneo é a opção certa para quem preza por sabores criativos e atendimento sofisticado.

Pratos como bacalhau e polvo à lagareiro são frequentemente elogiados por casais que buscam jantares tranquilos e bem-servidos, em um salão decorado com bom gosto e clima acolhedor.

5. Haikai Jardim Gastronômico

Mais orientado à fusão, o Haikai Jardim Gastronômico surpreende com sua culinária oriental contemporânea.

Com quase mil avaliações e nota 4.5 no TripAdvisor, figura entre os 7 melhores restaurantes da cidade em 2024.

O cardápio inclui releituras de pratos japoneses com ingredientes do cerrado — como tartar de salmão com ovas negras e gravlax com frutas regionais — tudo embalado por música ao vivo nos fins de semana e uma carta de vinhos e drinks autorais.

6. Romaria Bistrô

Outro nome imperdível é o Romaria Bistrô, localizado dentro da Divina Pousada.

O espaço é frequentemente recomendado como charmoso e elegante, com culinária que prioritiza ingredientes brasileiros preparados com sofisticação. A atmosfera rústica e reservada e o cenário florido tornam o lugar ideal para refeições mais tranquilas em meio à natureza.

