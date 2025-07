Como deve ser a estreia da Expoana 2025 e os cuidados que você deve ter

Dentre os artistas, estão confirmados: Maiara e Maraisa, Jiraya Uai, Murilo Huff e outros

Gabriella Pinheiro - 29 de julho de 2025

O evento está sendo realizado no Parque de Exposições do Sindicato Rural de Anápolis. (Foto: Divulgação/Expoana)

Com data de início já nesta quarta-feira (30), a 66ª Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana) — a principal exposição agropecuária da região — terá uma estreia de peso, com nomes como Natanzinho Lima e Cíntia Souza na quarta-feira (30), seguido pela dupla Maiara e Maraísa, Jiraya Uai e Wam Baster na quinta-feira (31).

Dentre os artistas, Murilo Huff e Vinícius Cavalcante também estão confirmados para se apresentar na sexta-feira (1º). O evento ainda contará com Rio Negro e Solimões, Noobreak e Equipe Deboxe no sábado (02).

O encerramento será voltado para as crianças, com shows da Patrulha Canina, Lilo & Stitch, Super Mario, Sonic e Baby Shark no domingo (03).

Para aproveitar o evento com segurança, o comandante da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, Major Oliveira, faz uma série de recomendações que devem ser seguidas para evitar possíveis complicações durante o período.

De acordo com a autoridade, por se tratar de uma festa de grande porte, é comum que eventos desse tipo registrem maior número de furtos de celulares, além de desacordos comerciais — quando as pessoas tentam entrar sem ingresso — e excesso de bebida, o que pode contribuir para alguns desentendimentos.

“Por isso, é preciso evitar o uso exagerado de bebida alcoólica, manter um nível de consciência para evitar problemas e também saber sair deles, comprar ingressos previamente e conhecer as acomodações locais. Já com relação ao celular, é preciso evitar deixar os equipamentos expostos, como no bolso ou na mão, onde podem ser facilmente retirados e, se possível, nem levá-los”, afirma.

O major ainda faz uma importante observação para aqueles que pretendem ir e voltar dirigindo o próprio veículo:

“As recomendações sobre trânsito já incluem a proibição do consumo de bebida alcoólica, e não falamos só pela lei, mas também pela consciência da própria vida. É importante evitar excessos. Como o evento promete ser grande, é recomendável sair mais cedo para conseguir estacionar próximo ao local”, completa.

Troca de ingressos

Para participar do Expoana, os interessados devem doar 1 kg de alimento não perecível em troca de um ingresso. Vale destacar que, para cada dia de evento, é solicitado uma determinada doação.

A entrega pode ser feita na Câmara Municipal de Anápolis, na Avenida Jamel Cecílio, no bairro Jundiaí, de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Além dos shows, o evento ainda conta com rodeio, parque de diversões, gastronomia, bares, feira agropecuária, além do Camarote do Leko com open bar.

