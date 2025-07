Prefeitura anuncia novos pontos para reforçar troca de ingressos para a 66ª Expoana; confira

Para cada dia de evento, um tipo de alimento específico valerá a entrada

Paulo Roberto Belém - 24 de julho de 2025

Exposição reúne grandes nomes da música (Foto: Captura)

A 66ª Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana) já é na semana que vem e para reforçar a troca de ingressos para a festa, a Prefeitura de Anápolis divulgou novos pontos e reforçou os endereços para o público não ficar de fora da programação.

Até às 21h desta quinta-feira (24), os ingressos poderão ser trocados no Centro Administrativo Adhemar Santillo, localizado na Avenida Brasil.

Novamente atendendo aqueles que não tem tempo de resgatar as entradas em dias de semana, no sábado (26), a troca poderá ser feita no Feirão Vila Norte, das 08h às 12h e no Feirão do Baiirro de Lourdes, das 09h às 13h.

Nesse mesmo dia, a ação também poderá ser feita das 14h às 18h, nas dependências da Praça Dom Emanuel. O reforço busca facilitar o acesso da população, com opções de locais e horários mais flexíveis.

Trocas em horário comercial

A população ainda pode recorrer aos pontos espalhados por toda a cidade, caso queiram acessar os bilhetes com a troca de alimentos, São eles:

– Cras Leste I – Av. JK Qd. 12 S/N Jardim Alvorada- Praça Céu, Jardim Alvorada;

– Cras Leste II – Rua Antônio de Sousa França, nº 29, no Conjunto Filostro Machado;

– Cras Norte – Avenida do Estado, nº, 02 Quadra B, Vila Norte, em frente ao Feirão. (Antiga Casa Brasil);

– Cras Sul – Rua Copa 23, Lt 04, Residencial Copacabana, ao lado do feirão Reny Cury;

– Centro Administrativo I – Av. Brasil, N° 200;

– Centro Administrativo Adhemar Santillo – Praça 31 de Julho, Vila Santana;

– Creas I – Rua General Joaquim Inácio, nº 196, Centro;

– Cenfor – Avenida Central, esquina com a rua 4, Munir Calixto;

– Estádio Jonas Duarte – Av. Brasil Sul, S/N – Jardim Ana Paula;

– Escola Sesi Jaiara – Av. Tiradentes – Vila Jaiara;

– CEITEC – Av. Prof. Zenaide Roriz, n° 1350, Jundiaí;

– Câmara Municipal de Anápolis – Avenida Jamel Cecílio, Q. 50 L.14, Bairro Jundiaí.

O que pode ser trocado

Conforme divulgado, a novidade da 66ª Expoana é quanto à troca dos ingressos. Para cada dia de evento, um tipo de alimento específico valerá a entrada. A intenção da Prefeitura é que na hora da montagem das cestas haja equilíbrio entre os itens.

Confira a seguir as regras:

– Natanzinho Lima e Cíntia Souza | Quarta-feira (30/07) | 250g de café;

– Maiara e Maraísa, Jiraya Uai e Wam Baster | Quinta-feira (31/07) | 400g de leite em pó;

– Murilo Huff e Vinícius Cavalcante | Sexta-feira (01/08) | 1kg de arroz;

– Rio Negro e Solimões, Noobreak e Deboxe | Sábado (02/08) | 1kg de feijão;

– Patrulha Canina, Lilo & Stitch, Super Mário, Sonic e Baby Shark | Domingo (03/08) | 1L de óleo;

