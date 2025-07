Menino de 3 anos morre após ser esquecido por 5 horas em carro nos EUA

Bebê estava sob os cuidados de uma colaboradora do serviço de proteção à criança. Sensação térmica chegou a 38ºC

Folhapress - 29 de julho de 2025

Bandeira dos Estados Unidos. (Foto: Captura via Youtube/Akela)

Um menino de 3 anos morreu no Alabama, nos EUA, após ter sido esquecido dentro de um carro em um dia de forte calor por cerca de cinco horas.

Ke’Torrius Starkes Jr. morava em lar adotivo. Quando ocorreu o incidente, ele estava sob os cuidados de uma colaboradora do serviço de proteção à criança e acolhimento familiar do departamento de Recursos Humanos do estado.

Prestadora de serviços acompanhou a criança em visita supervisionada do pai, na sede do órgão. Depois, por volta das 11h30 de 22 de julho, ela deveria levá-lo à creche, informou Brittney DeBruce, uma tia do menino, ao New York Times.

Criança foi esquecida no carro de 12h30 a 17h30. Na maior parte do tempo, o veículo estava estacionado em frente à casa da funcionária, no subúrbio da cidade de Birmingham.

Mulher só se deu conta do ocorrido quando a creche ligou para ela. KJ, como o menino era chamado, já foi encontrado morto pelos bombeiros.

NAQUELA TARDE, A TEMPERATURA ERA DE 38 °C

Sensação térmica chegou a 40°C às 13h, conforme o Serviço Nacional de Meteorologia. O legista responsável apontou “exposição ao calor” como a provável causa da morte, mas ainda aguarda o resultado dos exames para a confirmação.

Mulher foi demitida. A funcionária da empresa terceirizada Covenant Services, que não teve a identidade revelada, foi interrogada pela polícia de Birmingham.

Caso será encaminhado para o Ministério Público, assim que investigação for concluída. A empresa foi procurada pela imprensa local, mas preferiu não comentar.

Em média, 37 crianças morrem todos os anos nos EUA por insolação veicular. Segundo o Conselho Nacional de Segurança, KJ foi a 16ª criança morta nessas circunstâncias em 2025.