Última chance para se inscrever em concurso público em Goiás com salários de até R$ 3,1 mil

Oportunidades são destinadas para profissionais de nível fundamental, médio e superior e contam com carga horária de 40h semanais

Thiago Alonso - 29 de julho de 2025

Candidatos em sala fazendo concurso (Foto: Raphael Alves/TJAM)

Está chegando ao fim o período de inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Porangatu, cidade localizada no Norte de Goiás. Ao todo, são ofertadas 15 vagas de emprego, cujos salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 3,1 mil.

Dentre os cargos oferecidos estão: Analista de Controle Interno (01); Assistente de Gestão (04); Auxiliar de Serviços Gerais (04); Motorista (02); e Vigilante (04).

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível fundamental, médio e superior, e contam com carga horária de 40h semanais.

Agora, os candidatos têm até as 17h desta quarta-feira (30) para depositar as candidaturas do concurso público, por meio do site do Instituto Verbena. É necessário pagar uma taxa de inscrição, que pode variar entre R$ 100 e R$ 140, a depender do cargo desejado.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de uma prova objetiva, prevista para ser aplicada já no dia 24 de agosto. Também será realizada uma etapa extra com prova prática para determinadas vagas.

Para mais informações sobre o concurso público, confira o edital.

