Últimos dias de inscrição em concurso público em Goiás com salários de até R$ 3,1 mil

Oportunidades são destinadas para profissionais de nível fundamental, médio e superior e contam com carga horária de 40h semanais

Thiago Alonso - 23 de julho de 2025

Imagem ilustrativa de candidata fazendo prova de concurso público. (Foto: Divulgação)

Está chegando ao fim as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Porangatu, município localizado na região Norte de Goiás. Ao todo, são ofertadas 15 novas vagas de emprego, cujos salários chegam a R$ 3,1 mil.

As oportunidades são destinadas para profissionais dos níveis fundamental, médio e superior, e contam com carga horária de 40h semanais.

Os interessados tem até a próxima quarta-feira (30) para depositarem as candidaturas, que devem ser realizadas no site do Instituto Verbena. É necessário pagar uma taxa de inscrição, que pode variar de R$ 100 a R$ 140, a depender do cargo.

Dentre as vagas disponibilizadas no concurso público estão Analista de Controle Interno (01); Assistente de Gestão (04); Auxiliar de Serviços Gerais (04); Motorista (02); e Vigilante (04).

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, a qual deve ser aplicada no dia 24 de agosto. A banca organizadora também aplicará uma prova prática para alguns cargos.

Para mais informações sobre o concurso público, confira o edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!