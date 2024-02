Vigilante flagra homem tentando furtar faculdade de Anápolis na surdina

Profissional ainda segurou o suspeito até a chegada das autoridades, que deram prosseguimento com a prisão

Thiago Alonso - 13 de fevereiro de 2024

Suspeito teria arrombado portas e furtados itens da faculdade (Foto: Reprodução)

O que era para ser um plantão comum para o vigilante de uma faculdade em Anápolis, acabou se tornando caso de polícia, no final da noite desta segunda-feira (12).

Isso porque o segurança foi o responsável por identificar e imobilizar um homem que furtava itens do estabelecimento.

O profissional, de 31 anos, estava trabalhando no turno da noite na Faculdade Católica, quando ouviu barulhos suspeitos e encontrou diversos objetos do lado de fora do local.

Ele, então, encontrou o invasor, que havia tentado fugir, mas foi prontamente detido pelo guarda.

Após a imobilização, ele acionou uma viatura da Polícia Militar (PM), que se dirigiu até a faculdade, localizada na estrutura do antigo Colégio Auxilium, na rua Quatorze de Julho, Centro de Anápolis.

Lá, foi constatado que o suspeito estaria com uma chave de fenda no bolso, usada para desmontar e roubar itens.

A PM localizou os vários objetos que teriam sido furtados da faculdade. Sendo eles, uma TV, uma mesa de som, cinco microfones e um violão.

Ainda foi realizada mais uma varredura, onde também foram encontradas portas e maçanetas arrombadas.

Diante disso, o suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foram tomadas as devidas providências legais.