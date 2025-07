Aprenda a fazer uma deliciosa costelinha de porco com apenas 4 passos

Receita fácil transforma um prato gostoso e clássico em uma refeição digna de restaurante

Magno Oliver - 30 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube / Canal Divinas Receitas)

Uma costelinha bem feita é daquelas receitas que causam várias sensações de satisfação em uma pessoa, não é mesmo? Suculenta, douradinha, aroma agradável e desfia fácil. Não tem como recusar.

Assim, com apenas quatro passos e ingredientes que você tem em casa, é possível criar uma costelinha digna de restaurante. Confira uma releitura que fizeram desse clássico da cozinha com um toque especial de um chef renomado no Brasil:

Passo 1: Separe os Ingredientes

– 1,5 kg de costelinha de porco;

– 4 dentes de alho picados;

– 1 colher de sopa de páprica doce defumada;

– 1 colher de chá de pimenta do reino;

– 2 colheres de sal;

– 1 colher de sopa de mostarda;

– Uma colher de sopa de mel;

– 60g de ketchup;

– Suco de 1 limão;

– 2 colheres de sopa de azeite.

Passo 2: Tempere e deixe descansar

Você vai misturar todos os temperos e esfregar bem a pasta sobre a peça da costelinha, massageando com as mãos para que penetre em toda a carne. Após isso, cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por, no mínimo, 12 horas marinando. O ideal é deixar de um dia para o outro.

Esse tempo de descanso permite que os sabores se aprofundem na carne, deixando o resultado muito mais intenso e suculento.

Passo 3: Forno baixo e paciência

Em uma assadeira, pré-aqueça à 160 °C. Com a costelinha ainda coberta com o papel-alumínio, leve-a ao forno e asse por cerca de 6 horas. Esse cozimento lento vai amaciar a fibra da carne e manter os sucos naturais.

Finalizado esse período de forno, agora retire o papel-alumínio e aumente a temperatura para 220 °C. Deixe por mais 30 minutos, virando a peça na metade do tempo. Esse processo cria a crosta dourada e crocante tão característica da boa costelinha.

Passo 4: Finalização e servir

Por fim, depois de levar ao forno, agora retire de lá e deixe a costelinha descansar por 10 minutos antes de cortar. Isso vai ajudar os sucos a se redistribuírem pela carne, mantendo-a bem úmida e macia. Por fim, corte entre os ossos e sirva com acompanhamentos de sua preferência, como batatas rústicas, arroz branco ou uma salada fresca.

