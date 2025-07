Estes são os 6 cantores mais ricos do Brasil

Além do talento, artistas brasileiros mostram que sabem fazer fortuna com estratégia, imagem e muita visão empresarial

Anna Júlia Steckelberg - 30 de julho de 2025

Cantor Wesley Safadão. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Você pode até já ter discutido com amigos quem canta melhor, tem mais hits ou faz o show mais animado. Mas quando o assunto é conta bancária, o papo muda de tom. Neste caso, os números falam mais alto e revelam quem são os artistas que transformaram sua arte em fortunas milionárias (ou bilionárias).

Num país onde a música é parte do cotidiano, de festas de família a grandes festivais, não surpreende que o mercado musical brasileiro esteja entre os maiores do mundo. Segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), o setor arrecadou R$ 3,486 bilhões em 2024, garantindo ao Brasil o 9º lugar no ranking global e a liderança na América Latina.

Mas quem realmente enriqueceu com essa indústria? Abaixo, listamos os artistas mais ricos do país, nomes que não só dominaram as paradas, como também os investimentos, contratos publicitários e os holofotes dos negócios.

Estes são os 6 cantores mais ricos do Brasil

1. Luan Santana — Fortuna estimada em mais de R$ 1 bilhão

O cantor sertanejo universitário não apenas conquistou corações, mas também cifras estratosféricas.

Entre casas milionárias em São Paulo e Balneário Camboriú, jatinhos particulares e uma agenda de shows de dar inveja, Luan consolidou uma carreira sólida e altamente lucrativa. Publicidade, parcerias estratégicas e investimentos em imóveis completam o pacote que o coloca no topo da lista.

2. Gusttavo Lima — Cerca de R$ 1 bilhão

O “Embaixador” do sertanejo também não fica para trás.

Gusttavo é dono de uma das maiores fazendas de Goiás, carros de luxo, jatos e uma mansão inspirada na Casa Branca.

Mesmo sendo ultrapassado por Luan, o artista continua com um dos patrimônios mais impressionantes da música brasileira, turbinado por turnês grandiosas e uma bem-sucedida carreira empresarial.

3. Roberto Carlos — R$ 870 milhões

O eterno “Rei” da música brasileira segue como referência de longevidade e sucesso.

Seus lucros vêm de milhões de discos vendidos, direitos autorais e turnês sempre lotadas. Com mais de 60 anos de estrada, Roberto ainda consegue atrair multidões e vender nostalgia como ninguém.

4. Wesley Safadão — R$ 600 milhões

Safadão conquistou o Brasil com uma mistura de forró e sertanejo pop. Os hits o colocaram entre os artistas mais bem pagos do país.

Fora do palco, também atua como empresário e investidor, mostrando que sua visão de negócios vai muito além da música.

5. Anitta — R$ 570 milhões

Empresária, cantora, produtora e estrategista, Anitta é um case de sucesso.

Reconhecida internacionalmente, diversificou sua carreira e transformou sua imagem em uma marca global. Campanhas publicitárias, parcerias com grandes nomes da música mundial e uma forte presença em plataformas digitais consolidam sua fortuna.

6. Ivete Sangalo — R$ 350 milhões

Com quase três décadas de carreira, Ivete é unanimidade nacional.

Seu carisma e energia contagiante nos palcos se traduziram em um patrimônio milionário. Entre turnês, programas de TV e contratos comerciais, a cantora segue firme como uma das artistas mais queridas, e rentáveis do Brasil.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!