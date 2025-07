IF Goiano abre inscrições de processo seletivo com salários de até R$ 8 mil

Interessados podem fazer candidaturas de forma online, por meio do site do instituto

Gabriella Pinheiro - 31 de julho de 2025

Exame sendo realizado. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O IF Goiano (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano) lançou o edital para um processo seletivo destinado à contratação de professores substitutos no campus de Trindade, em Goiás.

De acordo com o documento, são duas oportunidades para profissionais nas áreas de Física e Engenharia Elétrica, em caráter temporário.

Os interessados podem se inscrever de forma online, por meio do site do IF Goiano. O prazo para candidatura começa a partir de segunda-feira (04) a 15 de agosto. O valor da taxa é de R$ 50.

O certame acontecerá em duas etapas, sendo elas: prova de títulos (de caráter eliminatório e classificatório) e prova de desempenho didático.

A remuneração dos selecionados no processo seletivo varia conforme a titulação, sendo: R$ 4.867,77 (graduado), R$ 5.516,76 (especialista), R$ 6.490,24 (mestre) e R$ 8.600,46 (doutor), além de benefícios.

Mais informações estão disponíveis no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!