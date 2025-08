6 coworking em Goiânia para trabalhar com tranquilidade

Se você busca produtividade, conforto e bons contatos, descubra esses ambientes que combinam infraestrutura moderna e tranquilidade

Anna Júlia Steckelberg - 01 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Imagine sair do home office em busca de um lugar que ofereça silêncio, boa internet, ar-condicionado e um ambiente inspirador, tudo sem estresse. Em uma capital como Goiânia, que cresceu no impacto do empreendedorismo e do trabalho remoto, encontrar um espaço de trabalho ideal faz toda a diferença.

Por isso, reunimos seis coworkings que oferecem estrutura, segurança e ambiente amigável aos profissionais que querem trabalhar com tranquilidade e produtividade.

1. Interative Coworking

Com 25 anos de trajetória no Setor Marista, a Interative é considerada uma referência por sua estrutura completa, atendimento experiente e altíssima avaliação no Google (4,9/5).

O espaço oferece estações compartilhadas e privadas com Wi‑Fi fibra de alta velocidade, ambiente moderno, plano flexível incluindo café e apoio jurídico para registro de empresas. É ideal para quem busca tradição, rede de contatos e atendimento personalizado.

2. Hub Goiás

Centro público de inovação com mais de 2.000 m² de área e três pavimentos dedicados à criatividade e ao empreendedorismo, o Hub Goiás é uma iniciativa do governo estadual e do Porto Digital.

Gratuito para uso (com reserva prévia), oferece internet, salas de reunião climatizadas, copa, estacionamento e até áreas de lazer como sinuca e ping‑pong. Usuários relatam ser um ambiente silencioso e excelente para foco e networking.

3. Insightify Coworking

Localizado no Setor Bueno, esse coworking se destaca pela localização privilegiada próximo a shoppings e bancos.

Oferece acesso 24/7 para clientes com plano mensal, internet rápida, armários privativos, café, segurança com biometria e pacotes de horas flexíveis.

Também conta com salas privativas e miniauditório, atendimento de secretária virtual e equipamentos audiovisuais de última geração, tudo pensado para produtividade e imagem profissional.

4. Smart Hub Green Coworking

Um modelo inovador e sustentável: o primeiro coworking ecofriendly de Goiânia, com compensação de carbono por plantio de árvores, reuso de água e energia solar em um espaço de 227 m² associado ao Lumne Bistrô.

Oferece rooftop, estúdio de podcast, espaço central e infraestrutura completa com som e áudio. Indicado para quem busca produtividade alinhada à responsabilidade ambiental.

5. Concept Office

Com mais de 1.000 m² no Alto da Glória, o Concept Office oferece coworking 24 horas, estacionamento, segurança contínua e internet com redundância.

Há recepção, copa, refeitório, auditório acústico para 40 pessoas e espaços privativos mobiliados. Os planos incluem opções rotativas e fixas, com preços competitivos.

Ideal para quem trabalha com clientes e precisa de sofisticação e conveniência.

6. HeyHub Coworking

O HeyHub se diferencia pela proposta moderna e serviços premium: 32 estações confortáveis, cadeiras almofadadas, tomadas embutidas e atendimento secretório, além de salas de reunião, estúdio de gravação, auditório e rooftop.

Os planos são flexíveis, com pacotes por hora ou assinatura, e os preços começam em R$ 20/h. Recomendado para quem busca estilo, tecnologia e oportunidades de networking num espaço central.

