Descubra quais capitais terão folga em agosto

Quem mora em certos municípios vai poder aproveitar alguns feriados, seja para descansar, viajar ou apenas desacelerar

Pedro Ribeiro - 01 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você está se perguntando onde vai ter folga em agosto, saiba que mesmo sem feriados nacionais no calendário oficial, algumas capitais brasileiras terão sim um dia de descanso.

Isso acontece por causa de datas comemorativas locais que marcam aniversários de cidades, padroeiros e momentos históricos.

Para muitos trabalhadores, esses dias representam uma pausa bem-vinda no meio da rotina.

E, claro, é sempre bom saber com antecedência para se programar melhor.

O mês de agosto, embora tradicionalmente conhecido por não ter feriados nacionais, traz surpresas regionais. Quem mora em certas capitais vai poder aproveitar uma folga extra, seja para descansar, viajar ou apenas desacelerar. Veja abaixo onde haverá feriado e fique por dentro dos detalhes.

João Pessoa – 5 de agosto

A capital da Paraíba comemora seu aniversário no dia 5 de agosto, uma terça-feira. É a chamada data magna, celebrada não só em João Pessoa, mas em todo o estado. Com isso, os trabalhadores têm folga em agosto para curtir esse dia especial. A cidade costuma promover eventos culturais e desfiles, reforçando o sentimento de identidade local.

Fortaleza e Belo Horizonte – 15 de agosto

O dia 15 de agosto, uma sexta-feira, é simbólico em várias regiões do Brasil. Em Fortaleza, a data homenageia a padroeira da cidade, Nossa Senhora da Assunção. Por isso, é feriado municipal.

Já em Belo Horizonte, o mesmo dia é dedicado à padroeira local, Nossa Senhora da Boa Viagem. Assim, os moradores dessas capitais também garantem uma folga em agosto, com chances de um feriado prolongado para quem conseguir emendar.

Belém e Palmas – 15 de agosto

Ainda no dia 15, o estado do Pará celebra a adesão à Independência do Brasil, em 1823. É feriado estadual, o que significa que Belém e outras cidades param nesse dia.

O Tocantins também entra na lista: por lá, comemora-se o Dia do Senhor do Bonfim. Assim, Palmas também entra no grupo das capitais que têm folga em agosto, mesmo sem feriado nacional.

Teresina – 16 de agosto

No sábado, 16 de agosto, é a vez de Teresina comemorar seu aniversário. A data é feriado municipal. Mesmo caindo no fim de semana, para alguns setores o impacto é relevante, especialmente no comércio e nos serviços públicos. Ainda assim, é mais um exemplo de como agosto pode ter folga, dependendo de onde você mora.

Campo Grande – 26 de agosto

Em Campo Grande, o dia 26 de agosto, terça-feira, é feriado. A cidade comemora seu aniversário e oferece uma pausa no meio da semana. Uma boa oportunidade para quem quer descansar ou planejar um passeio em família. Para os moradores, é mais um motivo para celebrar o mês com uma folga garantida.

Maceió – 27 de agosto

A capital de Alagoas encerra a sequência de feriados regionais em agosto. Em 27 de agosto, quarta-feira, Maceió celebra o Dia de Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira da cidade. Com isso, o dia se torna feriado municipal. Muitos trabalhadores poderão aproveitar essa folga para um descanso espiritual ou simplesmente para relaxar.

Outras datas em agosto (sem folga)

Embora não sejam feriados, vale lembrar que o mês tem datas importantes no calendário nacional. No dia 9, é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. No dia 10, celebra-se o Dia dos Pais, geralmente com reuniões em família e homenagens. São datas relevantes, mas não garantem folga oficial.

Próximos feriados nacionais

Se na sua cidade não vai ter folga em agosto, não desanime. Os próximos feriados nacionais de 2025 estão chegando:

7 de setembro: Independência do Brasil;

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida;

2 de novembro: Finados;

15 de novembro: Proclamação da República;

20 de novembro: Dia da Consciência Negra;

25 de dezembro: Natal.

