Tarifa dos EUA derruba produção da maior fabricante de açúcar orgânico do mundo, em Goiás

50% a mais atacou diretamente empresa localizada em Goianésia, no Vale do São Patrício

Paulo Roberto Belém - 01 de agosto de 2025

Maior produtora de açúcar orgânico no mundo, Jalles está localizada em Goianésia (Foto: Divulgação)

Começando a valer a super tarifa dos Estados Unidos sobre a maioria dos produtos brasileiros, regionalmente, uma empresa de Goiás, a Jalles, estima que promoverá uma redução de 35% na produção de açúcar orgânico.

Localizada em Goianésia, ela é considerada a maior fabricante deste produto, sendo que o percentual de produção que deixará de fabricar é uma resposta direta à nova tarifa de 50%.

Segundo o portal especializado Empreender Goiás, com a elevação tarifária, as empresas brasileiras do setor – entre elas a Goiasa, localizada em Goiatuba – sustentam que não conseguirão competir em igualdade de condições com Colômbia, Argentina e Paraguai. Estes países continuarão com tarifas mais favoráveis.

Antes da super taxação, o açúcar brasileiro pagava uma alíquota de 10%. Ao veículo, o diretor comercial da Jalles, Henrique Penna de Siqueira, explicou que o açúcar orgânico ficará consideravelmente mais caro, perdendo competitividade, mesmo sendo reconhecido como o melhor do mundo em qualidade.

“O produto ficará com preço muito elevado com a nova tarifa, o que inviabiliza as vendas para o mercado americano”, afirmou Henrique. Ele admite que a Jalles poderá sofrer perdas financeiras significativas, o que pode impactar novos investimentos, além de comprometer a geração de empregos no estado.

Em 2024, as exportações da Jalles para os EUA representaram 6% da receita total da empresa. Há mais de 22 anos, a empresa goiana exporta açúcar orgânico para o mercado norte-americano, revelou o portal.

Ainda segundo o diretor, os concorrentes da América do Sul ainda não têm capacidade para suprir a demanda dos Estados Unidos, o que pode provocar uma alta de preços no mercado americano, caso se mantenha o nível atual de consumo de açúcar orgânico.

Penna revelou que no caso da Jalles, 50% da cana-de-açúcar orgânica já foi processada. A outra metade será parcialmente destinada à produção do açúcar especial, enquanto o restante será transformado em açúcar cristal convencional.

Falta de novos mercados

Outra preocupação apontada pelo empresário ao Empreender Goiás, é a dificuldade de redirecionar o excesso de produção para outros mercados. “Os compradores europeus, asiáticos, australianos e de outros continentes já estão abastecidos”, explica.

Atualmente, os norte-americanos consomem 47% da produção mundial de açúcar orgânico, mas produzem apenas 7% do que consomem, o que reforça sua dependência de importações.Diante desse cenário, a Jalles e os compradores dos Estados Unidos estão tentando negociar com o governo de lá a exclusão ou redução da nova tarifa para o açúcar orgânico brasileiro, revelou o portal.

As ações têm recebido o apoio do Governo de Goiás, da Adial, da Fieg, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e de outras entidades representativas do setor. “Tivemos reuniões com o governador e vamos continuar trabalhando juntos para tentar reverter a situação”, finalizou.

