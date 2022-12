Anápolis tem pior mês na geração de empregos, mas atinge marca importante

Anápolis registrou a criação de 6.583 mil novos empregos de janeiro a outubro de 2022. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Segundo o órgão do Ministério do Trabalho e da Previdência, o melhor mês do ano foi junho, com saldo de 1.055 novas vagas abertas.

O pior desempenho do ano foi em outubro, que terminou com apenas 115 gerações de emprego. Durante o período foram 4.698 contratações e 4.583 demissões.

Em todo o estado, foram 10.061 empregos formais criados de janeiro até o mês dez. Goiás teve 67.867 admissões contra 57.806 desligamentos no período.

Goiás ficou em quarto lugar entre os melhores desempenhos do país, ficando atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso.