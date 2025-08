Tiras crocantes de frango: não vai óleo e é uma ótima opção para o almoço ou jantar

Receita simples e caseira entrega textura bem crocante e muito sabor, sem precisar de fritura

Magno Oliver - 01 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Guia da cozinha)

Nada mais gostoso e tranquilizante que poder comer um frango crocante sem culpa e sem fritura, não é mesmo? Essa é a proposta de uma receita que bombou nas redes sociais.

Assim, sem óleo, sem fritura, sem perder a textura, uma releitura das clássicas tiras de frango crocantes conquistou os internautas. A receita é a queridinha da vez da internet.

Ingredientes para fazer as tiras crocantes de frango:

– 4 peitos de frango sem ossos e cortados em tiras médias;

– Cebola grande ralada;

– 1 dente de alho picado;

– Colher (sopa) de sal;

– Um ovo batido;

– 1 pacote de biscoito tipo água e sal triturado grosseiramente (200g);

– 100g de queijo parmesão ralado;

– Um pouco de azeite de oliva para untar.

Modo de preparo da receita de tira de frango crocante:

O primeiro passo é pegar um saco plástico grande e limpo, colocar as tiras de frango dentro, depois a cebola grande ralada, o alho picado, o sal a gosto, a pimenta-do-reino e o ovo batido.

Assim, agora você vai fechar o saco e balançar os ingredientes para tomar gosto e temperar tudo junto e por igual lá dentro.

Feito isso, agora você vai retirar do saco e, em uma travessa grande, misturar os biscoitos triturados com o queijo parmesão e então empanar as tiras de frango nela.

Assim, distribua as tiras em uma forma grande untada com azeite e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até dourar a parte de cima do frango.

Por fim, feito isso, agora você vai retirar o frango de lá e servir em seguida.

