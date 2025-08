Márcio Corrêa anuncia que brinquedos serão gratuitos para crianças no encerramento da Expoana

Além disso, também haverá distribuição de pipoca e algodão-doce sem custo aos pequenos

Davi Galvão - 02 de agosto de 2025

Prefeito fez anúncio ao lado da primeira-dama. (Foto: Reprodução)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), anunciou que todos os brinquedos do parque da Expoana estarão liberados gratuitamente para as crianças na tarde de domingo (03), último dia do evento.

Além disso, serão distribuídos pipoca e algodão-doce também sem custo aos pequenos.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito aparece ao lado da primeira-dama, divulgando a novidade e afirmando que as crianças são o “xodó” dele.

A programação musical deste sábado conta com Rio Negro & Solimões e a participação surpresa do cantor Eduardo Costa, anunciada na sexta-feira (1º). A entrada é feita mediante a doação de 1 kg de feijão, que pode ser entregue na portaria do evento.

No domingo (03), encerrando a festa, sobem ao palco as duplas Humberto & Ronaldo e Edson & Hudson, também confirmadas de surpresa na véspera. Embora a entrada prevista seja 1 litro de óleo, o prefeito garantiu que ninguém ficará de fora por não levar o item.

