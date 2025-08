Mulher espanca vizinha em Aparecida de Goiânia ao vê-la com ex-marido em distribuidora de bebidas

Crise de ciúme teria motivado as agressões, segundo a vítima. Polícia Militar tentou, mas não conseguiu encontrar a agressora

Da Redação - 02 de agosto de 2025

Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma crise de ciúme terminou em agressão e injúria em uma distribuidora de bebidas do Setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia, na noite desta sexta-feira (01).

Isso porque uma mulher de 33 anos foi violentamente atacada pela ex-companheira do seu atual namorado.

A vítima, identificada como L.L.P, relatou à polícia que estava no estabelecimento quando foi surpreendida por Ana Cláudia, a ex do seu namorado. Foi quando a agressora teria partido para cima de L.L.P com agressões físicas.

Não satisfeita, Ana Cláudia ainda proferiu uma série de xingamentos, chamando a vítima de “vagabund@, cadel@, put@”, entre outras ofensas.

A motivação, segundo L.L.P, seria o fato de a agressora não aceitar o novo relacionamento do ex-marido e acreditar que os dois ainda mantinham um caso.

A Polícia Militar foi acionada e chegou a fazer um patrulhamento pela região em busca de Ana Claudoa, mas ela não foi encontrada.

Após o ataque, L.L.P se dirigiu à Central de Flagrantes para registrar o caso.

Ela solicitou um exame de corpo de delito para comprovar as lesões e foi orientada a representar criminalmente contra Ana Cláudia. O caso será investigado pela Polícia Civil.