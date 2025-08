Edson & Hudson informam horário que subirão no palco da Expoana e contam segredo inédito sobre Anápolis: ‘roubava lá’

Lembrança do segunda voz fez o vocalista cair na gargalhada, confirmando a confissão do irmão

Natália Sezil - 03 de agosto de 2025

Edson e Hudson se apresentam no último dia do Expoana 2025. (Foto: Reprodução/Instagram)

Atração surpresa no último dia do Expoana 2025, a dupla Edson & Hudson utilizou as redes sociais para dar uma informação que muitos anapolinos querem saber e contar um segredo inédito que os cantores guardam sobre Anápolis.

Primeiro, Edson já deixou claro: os sertanejos sobem ao palco às 20h deste domingo (03). Os irmãos somam à programação que já contava com o show da dupla Humberto & Ronaldo.

Donos de hits como “Estou apaixonado”, “Modão é sempre modão” e “Deixa eu te amar”, os cantores também aproveitaram a oportunidade para revelar uma memória diretamente ligada à cidade.

“Estamos indo para Anápolis, terra onde moramos durante mais ou menos um ano e meio”, começa Hudson. “Ali perto da Vila Jaiara“.

A lembrança continua: “na época tinha [o comércio] Carrocerias Ideal. A gente morava bem na frente”.

Quando o vocalista se surpreende com a memória, o segunda voz completa: “é lógico [que eu lembro]. Eu ia roubar madeira lá”. A gargalhada que se segue logo confirma a confissão.

