Eduardo Costa e Edson & Hudson são atrações confirmadas na Festa do Tomate de Goianápolis

Evento se avizinha, sendo realizado entre os dias 16 e 20 de julho

Paulo Roberto Belém - 03 de junho de 2025

Eduardo Costa e a dupla Edson e Hudson são atrações da Festa do Tomate (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O mês de julho se avizinha e com ele a realização de mais uma festa tradicional de Goiás, que acontece em Goianápolis. A 39ª edição da Festa do Tomate será realizada entre os dias 16 e 20, destacando-se apresentações musicais renomadas.

Entre elas, está Eduardo Costa, conhecidíssimo nome da música sertaneja por sua carreira solo e pelo projeto “Cabaré”, que desenvolveu ao lado de Leonardo, cantando clássicos como “Boate Azul”. Ele se apresenta no dia 18 de julho, com Erick Lins dividindo o palco.

Outros renomados são os irmãos Edson & Hudson, dupla que se apresenta no dia 19 de julho, conhecidos por hits românticos e dançantes. “Foi Deus”, “Porta Retrato” e “Te Quero pra Mim” são sucessos marcantes.

Antes, no dia 16 de julho, acontece a Coroação da Rainha da Festa do Tomate, seguido por João Lucas & Marcelo e Wam Baster no dia 17. No último dia, 20 de julho, o palco recebe a Patrulha Canina e também a cantora Thaynara Alves.

O evento será no Parque de Exposições da cidade e as informações sobre ingressos serão divulgadas em breve. Nos dias de realização, uma programação, que vai além dos shows, promete animar quem for até à festa.

Reconhecimento

Goianápolis é uma cidade reconhecida como uma das principais produtoras de tomate do Brasil, e a festa celebrará esse título com muita gastronomia e entretenimento, contando com barracas de comidas, destacando as que têm o fruto como ingrediente.

