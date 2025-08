Márcio Corrêa confirma Eduardo Costa e Edson & Hudson como atrações surpresas da Expoana

Artistas aumentam lista de apresentações previstas para o evento, que celebra aniversário de Anápolis

Augusto Araújo - 02 de agosto de 2025

Atrações surpresa foram confirmadas para o Expoana 2025. (Foto: Reprodução/Instagram)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), anunciou os show de Eduardo Costa e Edson & Hudson como atrações surpresas para a Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana) 2025.

A confirmação foi feita na noite desta sexta-feira (1º), segundo dia do evento, data na qual se apresentaram Murilo Huff e Vinícius Cavalcante.

Eduardo Costa subirá aos palcos neste sábado (02), entrando na lista que já contava com a dupla Rio Negro & Solimões, além de Noobreak e Deboxe.

Já os irmãos Edson & Hudson vão se apresentar no domingo (03), data na qual também está previsto o show da dupla Humberto & Ronaldo.

Além disso, o dia de encerramento do Expoana também contará com as apresentações infantis da Patrulha Canina, Lilo & Stitch, Super Mário, Sonic e Baby Shark.

Vale lembrar que haverá alterações no trânsito de Anápolis até a conclusão do evento. Além disso, a Prefeitura está oferecendo linhas de ônibus gratuitos para a população.

