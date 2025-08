Polícia Civil investiga morte de mulher em piscina de motel na marginal Pinheiros

Caso ocorreu no motel Astúrias, na avenida Doutora Ruth Cardoso, em Pinheiros

Folhapress - 03 de agosto de 2025

Foto: Maffezoli Jr./TV Globo

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 30 anos em motel na marginal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na tarde de sexta-feira (1°).

O caso ocorreu no motel Astúrias, na avenida Doutora Ruth Cardoso, em Pinheiros.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o corpo de Paloma Granada foi encontrado na piscina da suíte 7. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e constatou a morte.

Os responsáveis pelo motel, onde uma hospedagem por algumas horas pode custar entre R$ 399 e R$ 680, disseram para os policiais que o quarto foi pedido por um casal, formado por um homem e por uma mulher.

Eles entraram no estabelecimento por volta das 22h de quinta-feira (31) a bordo de uma Mercedes Benz. A reserva foi para o período de 12 horas. No entanto, menos de duas horas depois da entrada, o homem avisou a recepcionista que iria embora. Ele pagou a conta e saiu.

Conforme o boletim de ocorrência, os responsáveis pelo estabelecimento esclareceram que permitem a saída de um dos clientes, desde que a companheira ou companheiro esteja ciente. Eles afirmaram que fizeram contato com a Paloma e a mesma concordou com a saída do homem.

Após o vencimento da pernoite, por volta das 14h, funcionários tentaram fazer contato com a mulher, com a intenção de prorrogar a estadia, mas não tiveram retorno.

Diante da ausência de resposta, os funcionários acessaram o quarto com a chave reserva. A mulher foi encontrada boiando na piscina com o rosto virado para baixo. Ele estava de roupa. Uma equipe do Corpo de Bombeiros constatou o óbito.

Enquanto preservava o local, os policiais militares se encontraram com o homem que havia se hospedado com Paloma. Ele retornou ao motel na presença de uma outra mulher. Ele foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com o delegado, quando ele chegou ao quarto encontrou duas taças de vinho, uma garrafa de vinho tinto vazia em cima da mesa, manchas de cor vermelha aparentando ser vinho ou sangue sob o lençol da cama e garrafas de cerveja.

“Insta salientar que os hóspedes consumiram apenas dose de licor amarula, vinho tinto e licor 43, sendo as garrafas de cerveja trazidas pelos próprios hóspedes”, conforme o boletim de ocorrência.

O caso foi registrado como morte suspeita. Foram pedidos exames toxicológico, subungueal (nas unhas) e sexológico.