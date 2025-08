6 empórios em Goiânia que você precisa conhecer

Os leitores do Portal 6 mandaram para gente os locais que eles mais curtem

Magno Oliver - 04 de agosto de 2025

Empório Saccaria. (Foto; Reprodução / Instagram)

Quando o assunto é ir a um bom empório para comer, aproveitar frutas, verduras, legumes e bebidas de qualidade em Goiânia, qual é o primeiro lugar que vem à sua cabeça?

Foi o que os leitores do Portal 6 mandaram para gente em nossos canais de comunicação e separamos para você um casting dos bons. Assim, bora lá reunir a família e os amigos e conhecer um pouco do que a cidade tem de melhor.

6 empórios em Goiânia que você precisa conhecer

1. Empório Franciscano – Jardim América

Com milhares de seguidores e fãs no Instagram, essa indicação dos nossos leitores deu o que falar. A casa ganhou fama pelo diferencial, onde você pode fazer pedidos de tábuas e mesas de frios, kits e cestas para presentes e encomendas para eventos em geral.

Endereço: Av. C-169, 1840 – Jardim América, Goiânia – GO, 74250-020

Telefone: (62) 3642-3652

2. Empório Saccaria – Jardim Goiás

Da ideia de reunir serviços para atender o público, nasceu o Empório Saccaria. Assim, ele conta com adega com rótulos selecionados, mercearia gourmet e produtos de alta categoria.

Nossos leitores comentaram que gostam de lá pelo rapidez no atendimento, qualidade dos produtos e a grande oferta de bebidas disponíveis. Por fim, prateleiras de encher os olhos e happy hour para sair do trabalho e curtir um chopezinho com quem você gosta.

Endereço: R. T-65, Nº 831 – St. Bueno

Av. Dep. Jamel Cecílio, 3221 – Jardim Goiás

Telefone: (62) 3773-5560 | (62) 3921-9000

3. Empório Prime – Jardim Goiás

Os leitores do Portal 6 trouxeram o Prime como boa indicação de Empório na capital. Assim, a casa conta com carnes, verduras, frutas frescas e produtos finos vindos de diversas partes do mundo. Por fim, no subterrâneo, tem uma adega com mais de 700 rótulos, bebidas especiais, queijos, orgânicos, hortifruti tradicional e exótico.

Endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, 3061 – Jardim Goiás

Av. 85, 2330 – St. Marista

Telefone: (62) 3240-8800 | (62) 3240-9200

4. Piquiras – Empório Bougainville – Setor Marista

Esse empório é considerado um dos maiores empreendimentos do grupo Piquiras e com localização boa, ali no Setor Marista, em frente às casas do exército.

Assim, a casa oferece restaurante e serviço de adega com mais de 600 rótulos nacionais e importados, com área para degustação em seu espaço gourmet. Essa unidade do Piquiras também conta com sommelier, chef de cozinha e padeiro que cuida da panificação gourmet do estabelecimento.

Onde: Rua 9 n. 1855, Shopping Bougainville, Setor Marista

Mais informações: (62) 3945 9900

5. Empório Sírio Libânes – Setor Marista

Com 30 anos de mercado e muito atendimento à cidade, a casa é montada com um ambiente considerado alto padrão, traz a culinária do oriente médio e tem um diferencial que é a produção de doces artesanais feitos com muito amor. Assim, também conta com pão sírio de fabricação própria, quibes, patês, coalhadas, carpaccios, entre outros.

Também é possível comprar azeites de várias marcas e nacionalidades, temperos e ingredientes como o Sal Rosa do Himalaia, molhos trufados, produtos sem lactose e o Queijo Serra da Estrela (considerado o melhor queijo de Portugal, feito a partir de leite de ovelha).

6. Empório Oba Hortifruti – Setor Bueno

Outro queridinho disparado dos nossos leitores foi o Empório Oba Hortifruti. Assim, ganhou fama de lugar com bons legumes, frutas, verduras e onde também apreciar uma boa comida.

O Oba tem só 40 anos de história e considerado uma das maiores redes de hortifruti do país com mais de 60 lojas distribuídas pelo Brasil todo. Por fim, a casa possui restaurante de comida self-service e várias opções de azeites, carnes nobres, bacalhau e outros itens de alta qualidade.

Endereço: Av. T-63, 1100 – St. Bueno

R. 69, 111 – Jardim Goiás

Telefone: (62) 3259-7075

